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За рулем

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Залил бензин К2 — рассказываем, что будет с мотором

Залил бензин К2 — рассказываем, что будет с мотором

Главный редактор «За рулем» рассказал, как отреагируют различные системы автомобиля на топливо пониженного экокласса.

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