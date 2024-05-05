Депардье взяли за старое

Французский актер снова оказался вовлечен в громкий скандал: его обвиняют в сексуальном насилии две. Жерар Депардье Legion-media Французский актер снова оказался вовлечен в громкий скандал: его обвиняют в сексуальном насилии две женщины.
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