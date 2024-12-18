Ущерб как минимум 1 млрд рублей: В России выявлено более 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала. Дети даже не рождались

АНГЕЛ АНГЕЛ

Все выплаты порождают коррупцию и прачечную по их отмыванию, где без представителей власти всех ветвей ни чего не решается. Они эти схемы создают.. А проблема в том, что не работает налоговая, как были так и есть серые и черные зарплаты и они сами крышуют все это, как и пенсионный фонд, соцвыплаты. Главное что ни компьютеризации, ни ИИ н чего не решили по учету и контролю и не будет этого. При контроле воровать не смогут т.к. придется подтверждать все свои доходы и расходы. Скажите кому выгодно раздавать налево и направо маткапитал, соцвыплаты и тогда схема будет понятна, кто на этом наживается...