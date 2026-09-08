Хинкали: горная душа грузинской кухни и секреты идеального бульона внутри

Сложно представить себе блюдо, которое бы так же ярко отражало характер целого народа, как хинкали отражают Грузию.
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