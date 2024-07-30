В Южно-Сахалинске открылась бесплатная парковка на 170 мест

В аэропорту Южно-Сахалинска появилась бесплатная парковка на 170 машиномест. Данная инициатива была реализована по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко после многочисленных обращений местных жителей.
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