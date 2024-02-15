Путин после интервью обсудил с Карлсоном демонизацию России и еврейские погромы

Зафиксирован миллиард просмотров интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину о том, что после интервью Карлсону он обсудил с ним «демонизацию» России и еврейские погромы.
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