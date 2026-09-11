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Мировое обозрение

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Путин лично пригласил президента Египта на саммит Россия-Африка в Москву

Путин лично пригласил президента Египта на саммит Россия-Африка в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси приехать в Москву на третий саммит Россия — Африка.

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