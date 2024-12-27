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Три четверти россиян намерены встретить Новый год дома

Три четверти россиян намерены встретить Новый год дома

Подавляющее большинство жителей России планируют встречать Новый год дома или на даче. Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство россиян планируют праздновать наступление нового, 2025 года.

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