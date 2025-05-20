Эксперт Лукацкий назвал критическое мышление единственным инструментом защиты от дипфейк-атак

Дипфейк-атаки могут затронуть каждого второго россиянина до конца 2025 года. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik дал рекомендации по защите персональных данных в условиях растущей угрозы таких атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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