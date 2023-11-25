Соцсеть X Маска может потерять до $75 млн из-за ухода рекламодателей

Размещать рекламу в соцсети могут перестать крупнейшие компании.фото: twitter.com/elonmusk--> Социальная сеть X (бывший Twitter) до конца года может потерять до $75 млн доходов от рекламы из-за недовольства крупных рекламодателей высказываниями её владельца Илона Маска о евреях и палестино-израильском конфликте.