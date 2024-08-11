В Ленобласти вытащили из реки спасавшегося от собак лосенка

Global Look Press/dpa/Patrick Pleul Спасателям в Ленинградской области пришлось вытаскивать из реки Волхов лосенка, который не мог самостоятельно выбраться на берег, сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии