Царьград

5 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    "Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не была столь сдержанна - она просто закрыла лицо руками, слушая выступление п...Провал Байдена на...
  • виктор космынген
    Идут они лесом, наше добро что хотим то и делаем!ЕС грубо раскрити...
  • Бронислав Семирядов
    Зачем Чубайсу тур...

Названо число предателей внутри элиты России: Генерал объяснил, откуда дует ветер

Названо число предателей внутри элиты России: Генерал объяснил, откуда дует ветер

Названо число предателей внутри элиты России. Озвучен процент чиновников и крупных бизнесменов, готовых на уступки США и Европе в обмен на отмену санкций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Negnost Ros
В 90е было не просто купи- продай, а уничтожение российских товаров и российской торговли, выливание на Россию товаров запада, доходы , уходящие зарубеж. Все, что производилось в России не давали продавать, производить . И толкали это некие &amp;quot; проводники&amp;quot; запада . Грамотные специалисты сейчас наоборот разворачивают производства, начинают производить товары и продавать. Прошлое уже не вернётся и не будет по старому. Мир быстро меняется. А растерявшиеся не улавливают новых тенденций. Устарели и они и их методы. Возврата к прошлому не будет. Поэтому нужно работать.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх