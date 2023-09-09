Названо число предателей внутри элиты России: Генерал объяснил, откуда дует ветер

Negnost Ros

В 90е было не просто купи- продай, а уничтожение российских товаров и российской торговли, выливание на Россию товаров запада, доходы , уходящие зарубеж. Все, что производилось в России не давали продавать, производить . И толкали это некие &quot; проводники&quot; запада . Грамотные специалисты сейчас наоборот разворачивают производства, начинают производить товары и продавать. Прошлое уже не вернётся и не будет по старому. Мир быстро меняется. А растерявшиеся не улавливают новых тенденций. Устарели и они и их методы. Возврата к прошлому не будет. Поэтому нужно работать.