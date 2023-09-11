Медведев: "Единая Россия" начнет подготовку к выборам президента с 11 сентября

Председатель ЕР подчеркнул, что кампания, связанная с осенними выборами, была успешной для партии Актив партии "Единая Россия" уже 11 сентября должен начать подготовку к выборам президента, заявил замглавы Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев.