Десантная группа Вооружённых сил Российской Федерации задействовала боевые беспилотные летательные аппараты для того, чтобы провести атакующий манёвр, целью которого оказались объекты нацистов Киева на правобережье Херсонщины.
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