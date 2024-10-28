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Мировое обозрение

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Мощное наступление России: новости СВО от 28 октября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 977 день спецоперации России на Украине

Мощное наступление России: новости СВО от 28 октября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 977 день спецоперации России на Украине

Российские силы продолжают развивать успех на Угледарском и Покровском направлениях, закрепляя позиции и освобождая населенные пункты, включая Богоявленку, что становится серьезным ударом по оборонительным рубежам ВСУ.

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