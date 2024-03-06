Астролог Анжела Перл пообещала трем знакам Зодиака фантастические перемены в 2024 году

Астролог Анжела Перл считает, что после 2023 года, который был полон напряжения для почти всех знаков Зодиака, новый, уже оставивший позади холодные январь и февраль, может стать настоящим отдыхом и будет полон надежд.
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