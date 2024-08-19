Адвокат опроверг освобождение из колонии актера Ефремова

Информация, появившаяся в прессе об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за совершение ДТП с летальным исходом, не соответствует действительности.
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