В Белоруссии начались занятия по боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил

В Белоруссии стартовали плановые занятия по боевой готовности, направленные на проведение последовательных тренировок со всеми категориями военных, подразделениями вооруженных сил страны, воинскими частями, а также с органами военного управления.
В Белоруссии стартовали плановые занятия по боевой готовности, направленные на проведение последовательных тренировок со всеми категориями военных, подразделениями вооруженных сил страны, воинскими частями, а также с органами военного управления.
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