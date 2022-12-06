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В Белоруссии начались занятия по боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил

В Белоруссии начались занятия по боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил

В Белоруссии стартовали плановые занятия по боевой готовности, направленные на проведение последовательных тренировок со всеми категориями военных, подразделениями вооруженных сил страны, воинскими частями, а также с органами военного управления.

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