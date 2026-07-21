Авито Работа представит экспертизу рынка труда на «Промышленном наставнике»

Платформа Авито Работа выступит экспертом второго сезона проекта «Промышленный наставник». В рамках мероприятия руководители промышленных предприятий будут разбирать реальные бизнес-задачи вместе с наставниками и отраслевыми специалистами.
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