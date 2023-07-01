Военное обозрение

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Бывший премьер-министр Великобритании назвал свержение Западом иракского лидера Саддама Хусейна «важным делом»

Бывший премьер-министр Великобритании назвал свержение Западом иракского лидера Саддама Хусейна «важным делом»

Свержение правившего в Ираке президента Саддама Хусейна представляло собой важную задачу. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Энтони Блэр в интервью японскому изданию Nikkei.

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