Неспешный разговор

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УРОКИ ИЗ КРИЗИСА ДОЛЖНЫ ИЗВЛЕЧЬ ВСЕ: МУРАВСКИЙ О "ЗЕЛЕНОЙ" ЭНЕРГЕТИКЕ ЕС И ПЕРЕПРОДАЖЕ РУССКОГО ГАЗА

УРОКИ ИЗ КРИЗИСА ДОЛЖНЫ ИЗВЛЕЧЬ ВСЕ: МУРАВСКИЙ О "ЗЕЛЕНОЙ" ЭНЕРГЕТИКЕ ЕС И ПЕРЕПРОДАЖЕ РУССКОГО ГАЗА

«Газпром» увеличил транзит в ЕС через Украину на 54%. По мнению экономического аналитика Александра Муравского, уроки из газового кризиса должны извлечь европейцы в части, касающейся своей энергетической политики, в том числе "зелёной" энергетики.

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