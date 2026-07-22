На Украине приостановят бронирование от мобилизации через приложение "Дия"

Бронирование от мобилизации работников критически важных предприятий на Украине через приложение "Дия" ("Действие") будет приостановлено уже в начале следующего месяца из-за нехватки мобилизационного ресурса.
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