Запретный сход: Канада добивается усиления санкций против энергосектора РФ

Канада на саммите G7 будет добиваться усиления санкций против РФ в энергетической сфере. Под предлогом перекрытия каналов для финансирования СВО Канада пытается вытеснить РФ как основного конкурента с нефтегазового рынка, заявил «Известиям» российский посол в Оттаве Олег Степанов.