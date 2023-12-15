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СМИ: премьер Италии убедила Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС

СМИ: премьер Италии убедила Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не накладывать вето на проведение переговоров о возможном присоединении Украины к составу объединения.

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