СМИ: премьер Италии убедила Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе убедила венгерского коллегу Виктора Орбана не накладывать вето на проведение переговоров о возможном присоединении Украины к составу объединения.
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