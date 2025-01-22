Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус

Там расположен пункт обеспечения российского военного флотаНовые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении морским портом Тартус на Средиземном море, сообщил сирийской газете Al Watan директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии