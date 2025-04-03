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В Университете Радбауд выяснили, нужно ли сердечникам пить меньше воды

В Университете Радбауд выяснили, нужно ли сердечникам пить меньше воды

Рекомендации врачей по поводу питьевого режима при сердечно-сосудистых заболеваниях сильно разнятся. С одной стороны, гипертоникам советуют пить больше воды: она разжижает кровь, расширяет сосуды, тем самым снижая давление.

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