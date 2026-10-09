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Жителя Петербурга арестовали за попытку теракта на железнодорожной станции

Жителя Петербурга арестовали за попытку теракта на железнодорожной станции

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Суд в Санкт-Петербурге 9 октября избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в покушении на диверсию.

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