Молодежные лаборатории в Новосибирске будут софинсироваться из бюджета региона

Активное развитие в рамках Новосибирского научного центра получили молодежные лаборатории. Во время прямого эфира 21 декабря губернатор Андрей Травников напомнил, что с 2023 года действует новая мера поддержки.
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