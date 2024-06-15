План Сороса в действии. Американцам разрешили не размножаться

ИМ Ильдус Мамлеев Чем быстрее США деградируют и сокротят своё население, тем лучше будет всему миру. Потом с евреями и англосаксами [хотя после развала США, за последних ни кто и ржавого пени не поставит] разберёмся и заживем счастливо.

Natalija Osminina "Я только одного не могу понять - почему система дала сбой и попёрла на своих. Вроде как изначально не население государств-людоедов сокращать хотели, а Азию всякую." - в бою всегда первыми надо выбивать командиров. В данном случае- белую расу.