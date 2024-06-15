Я, конечно, понимаю, что если сейчас в очередной раз начать разговор про "Золотой миллиард", сразу набежит куча тех, кто с пеной у рта начнёт доказывать, что это всё - просто конспирология и досужие домыслы.
План Сороса в действии. Американцам разрешили не размножаться
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Чем быстрее США деградируют и сокротят своё население, тем лучше будет всему миру. Потом с евреями и англосаксами [хотя после развала США, за последних ни кто и ржавого пени не поставит] разберёмся и заживем счастливо.
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6 час.
Natalija Osminina
"Я только одного не могу понять - почему система дала сбой и попёрла на своих. Вроде как изначально не население государств-людоедов сокращать хотели, а Азию всякую." - в бою всегда первыми надо выбивать командиров. В данном случае- белую расу.
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5 час.
Natalija Osminina
У глобалистов нет национальности. Их план- уничтожить американцев и россиян. А потом взяться за всех остальных.
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5 час.
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