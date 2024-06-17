Россияне продолжают наблюдать за масштабными чистками организованными новым министром обороны Андреем Белоусовым который судя по всему не намерен ограничиваться посадками только лишь в своем ведомстве.
После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги
Комментарии
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Александр Бабин
Да Путин выпустил джина из бутылки.-главное что бы ни кто не смог его загнать назад
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7 час.
ВМ
Вениамин Мельников
инициировать на прямую не может,а поспособствовать может.Армия это часть государства,если в госорганах казнократство,то и в армии то же.Искоренить пораженный вирусом организм можно только одновременно во всех структурах.
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7 час.
владимир Сырников
Если Белоусов не сможет пробить закон о смертной казни за казнокрадство в России, то можно уверенно сказать, что он эту войну с ворами явно проиграет. Почему так много и явно воруют, да только потому, что знают, сколько бы они не наворовали, они даже попавши в тюрьму скоро выйдут на свободу по УДО. И что бы сократить эту популяцию воров, её надо постоянно отстреливать также, как и популяцию волков. На место одних воров, придут другие воры, которые потом объединятся с теми ворами, которые выйдут по УДО. И это уже будет иметь грозную силу, способную сокрушить любой государственный аппарат. Также нужно учитывать, что со временем у мошенников со временем вырастут дети, которые будут мстить за утерянные благо их арестованных родителей. Надо твёрдо помнить, что эта группа наследников к тому же очень мстительна. Сейчас они пока жалуются В.Путину, а потом попытаются дискредитировать Белоусова. А когда и это не получится, попытаются убить его, поскольку это позволяют их финансовые возможности.
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6 час.
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