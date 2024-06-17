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После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги

После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги

Россияне продолжают наблюдать за масштабными чистками организованными новым министром обороны Андреем Белоусовым который судя по всему не намерен ограничиваться посадками только лишь в своем ведомстве.

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Комментарии
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Александр Бабин
Да Путин выпустил джина из бутылки.-главное что бы ни кто не смог его загнать назад
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7 час.
ВМ
Вениамин Мельников
инициировать на прямую не может,а поспособствовать может.Армия это часть государства,если в госорганах казнократство,то и в армии то же.Искоренить пораженный вирусом организм  можно только одновременно во всех структурах.
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7 час.
владимир Сырников
Если Белоусов не сможет пробить закон о смертной казни за казнокрадство в России, то можно уверенно сказать, что он эту войну с ворами  явно проиграет. Почему так много и явно воруют, да только потому, что знают, сколько бы они не наворовали, они даже попавши  в тюрьму скоро выйдут на свободу по УДО. И что бы сократить  эту популяцию воров, её надо постоянно отстреливать также, как и популяцию волков. На место одних воров, придут другие воры, которые потом объединятся с теми ворами, которые выйдут по УДО. И это уже будет иметь грозную силу, способную сокрушить любой государственный аппарат. Также нужно учитывать, что со временем у мошенников со временем вырастут дети, которые будут мстить за утерянные благо их арестованных родителей. Надо твёрдо помнить, что эта группа наследников к тому же очень мстительна. Сейчас они пока жалуются В.Путину, а потом попытаются дискредитировать Белоусова. А когда и это не получится, попытаются убить его, поскольку это позволяют их финансовые возможности.
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6 час.

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