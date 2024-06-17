После того как Белоусов узнал о хищении триллиона такое началось. Разбор полетов затронет даже правительственные круги

владимир Сырников

Если Белоусов не сможет пробить закон о смертной казни за казнокрадство в России, то можно уверенно сказать, что он эту войну с ворами явно проиграет. Почему так много и явно воруют, да только потому, что знают, сколько бы они не наворовали, они даже попавши в тюрьму скоро выйдут на свободу по УДО. И что бы сократить эту популяцию воров, её надо постоянно отстреливать также, как и популяцию волков. На место одних воров, придут другие воры, которые потом объединятся с теми ворами, которые выйдут по УДО. И это уже будет иметь грозную силу, способную сокрушить любой государственный аппарат. Также нужно учитывать, что со временем у мошенников со временем вырастут дети, которые будут мстить за утерянные благо их арестованных родителей. Надо твёрдо помнить, что эта группа наследников к тому же очень мстительна. Сейчас они пока жалуются В.Путину, а потом попытаются дискредитировать Белоусова. А когда и это не получится, попытаются убить его, поскольку это позволяют их финансовые возможности.