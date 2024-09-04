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Повышение социальных выплат и разовые перечисления с 1 октября: кому и на сколько?

Повышение социальных выплат и разовые перечисления с 1 октября: кому и на сколько?

Повышение социальных выплат и разовые перечисления с 1 октября: кому и на сколько? Ольга ВайленкоС 1 октября 2024 года в России произойдут важные изменения в сфере социальных выплат и льгот, которые коснутся значительной части населения, включая пенсионеров и льготников.

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