Повышение социальных выплат и разовые перечисления с 1 октября: кому и на сколько? Ольга ВайленкоС 1 октября 2024 года в России произойдут важные изменения в сфере социальных выплат и льгот, которые коснутся значительной части населения, включая пенсионеров и льготников.