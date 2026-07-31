Светлана Камбулова отменила угрозу БПЛА в Таганроге сегодня

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об отмене угрозы применения беспилотников в городе. Сегодня опасность применения БПЛА объявлялась четыре раза, также один раз звучала тревога о ракетной угрозе.
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