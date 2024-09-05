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Депутаты Башкирии хотят ужесточить правила въезда для мигрантов

Депутаты Башкирии хотят ужесточить правила въезда для мигрантов

Парламентарии предлагают запретить выдачу ВНЖ мигрантам, имеющим судимость за тяжкие преступления.Башкирские депутаты предлагают ограничить въезд в Россию и выдачу ВНЖ мигрантам, имеющим судимость за тяжкие преступления.

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