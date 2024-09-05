Депутаты Башкирии хотят ужесточить правила въезда для мигрантов

Парламентарии предлагают запретить выдачу ВНЖ мигрантам, имеющим судимость за тяжкие преступления.Башкирские депутаты предлагают ограничить въезд в Россию и выдачу ВНЖ мигрантам, имеющим судимость за тяжкие преступления.
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