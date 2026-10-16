11,6 тысячи машин без брони: зачем армии США столько вездеходов ISV Машины ISV одной из первых партийВ 2020 г.
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