Александр Проханов, наверное, сильнейший из российских стилистов нашего времени, ибо, когда я читаю его патриотические оды в прозе, посвященные пути и борьбе самого великого человека в современной истории России — меня накрывает нешуточно: зубы скрежещут, глаза перестают видеть из-за нахлынувших слез, а горло излает звуки средние между клекотом, воем и уханьем, ибо даже подготовленный организм […] Сообщение Проханов о судьбоносном решении Путина пойти на выборы.