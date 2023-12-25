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Проханов о судьбоносном решении Путина пойти на выборы.

Проханов о судьбоносном решении Путина пойти на выборы.

Александр Проханов, наверное, сильнейший из российских стилистов нашего времени, ибо, когда я читаю его патриотические оды в прозе, посвященные пути и борьбе самого великого человека в современной истории России — меня накрывает нешуточно: зубы скрежещут, глаза перестают видеть из-за нахлынувших слез, а горло излает звуки средние между клекотом, воем и уханьем, ибо даже подготовленный организм […] Сообщение Проханов о судьбоносном решении Путина пойти на выборы.

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