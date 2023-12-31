В 2024 году подешевеет ускоренное изготовление документов

С 1 января 2024 года станет дешевле оформить ускоренное изготовление удостоверения личности. Для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент и областных центров выпуск документа до 1 рабочего дня составит 3011,12 тенге (было 4 983 тенге), передает Zakon.