В 2024 году подешевеет ускоренное изготовление документов

С 1 января 2024 года станет дешевле оформить ускоренное изготовление удостоверения личности. Для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент и областных центров выпуск документа до 1 рабочего дня составит 3011,12 тенге (было 4 983 тенге), передает Zakon.
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