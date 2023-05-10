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«Большая ошибка»: греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении

«Большая ошибка»: греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении

Украинские власти совершили серьезную ошибку, когда перенесли бои в города. Об этом рассказал РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

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