«Большая ошибка»: греческий генерал обвинил Украину в военном преступлении

Украинские власти совершили серьезную ошибку, когда перенесли бои в города. Об этом рассказал РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.