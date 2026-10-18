Рубио прилетел в Самарканд, чтобы отвоевать Центральную Азию у России и Китая.Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье вечером прибыл в Самарканд, где в понедельник пройдёт министерская встреча в формате «С5+1» с главами МИД пяти стран Центральной Азии.