Рубио прилетел в Самарканд, чтобы отвоевать Центральную Азию у России и Китая.Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье вечером прибыл в Самарканд, где в понедельник пройдёт министерская встреча в формате «С5+1» с главами МИД пяти стран Центральной Азии.
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