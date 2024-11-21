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Автоэксперт Родионов назвал три причины возгорания автомобиля зимой

Автоэксперт Родионов назвал три причины возгорания автомобиля зимой

Причиной возгорания автомобиля может стать течь технической жидкости. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

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