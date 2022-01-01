МВД России объявляет о проведении онлайн-опроса граждан по оценке профилактической антикоррупционной работы подразделений ведомства

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации осуществляется оценка эффективности деятельности подразделений центрального аппарата и территориальных органов МВД России по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2021 году.
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