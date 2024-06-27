В Москве прошла конференция, посвященная 80-летию операции «Багратион»

Сегодня в Военном университете имени князя Александра Невского Минобороны России прошла международная военно-историческая конференция, посвященная 80-летию стратегической наступательной операции «Багратион».
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