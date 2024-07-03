Spiegel: сельское хозяйство в Евросоюзе впало в зависимость от российских удобрений

В ЕС массово поступают удобрения из РФ по более выгодным ценам В Евросоюзе из-за прекращения импорта газа из России возникли трудности с собственным производством удобрений, в то время как в ЕС массово поступают удобрения из РФ по более выгодным ценам.
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