В Казани средние зарплаты сотрудников театров выросли на 17% за год

В честь открытия театрального сезона в России эксперты Авито Работы проанализировали вакансии платформы с упоминанием работы в театрах или шоу и выяснили, что летом 2024 года самым значительным оказался рост вакансий на актерские позиции.
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