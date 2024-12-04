Три игрока снялись с турнира Shoot Out 2024

От участия в турнире Shoot Out 2024 отказались три снукериста, сообщает WST Shoot Out 2024 (фото: WST)Все Новости и результаты Shoot Out 2024 Результаты, турнирная таблица Shoot Out 2024 Рики Уолден, Барри Хокинс и Кен Доэрти снялись с турнира Shoot Out 2024.
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