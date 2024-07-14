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Эдриан Ньюи о гиперкаре RB17: «Когда мы только начинали в 2021 году я точно не думал, что это мой последний совместный проект с «Ред Булл»

Ньюи высказался о созданном гиперкаре RB17. Ньюи признал, что не думал о работе над RB17 как о своем последнем проекте в «Ред Булл», хотя в итоге все сложилось именно таким образом.

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