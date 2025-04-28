Совет Федерации подготовит критерии для возвращения иностранных компаний

Сенаторы в ближайшее время подготовят и направят в правительство России рекомендации по критериям, которые будут применяться к компаниям, ушедшим из страны, но захотевшим в ней работать снова, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова.
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