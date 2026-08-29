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Мировое обозрение

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«Зимняя паника» накрыла Европу: Газ может подорожать выше €100 за МВт·ч

Европейский газовый рынок столкнулся с «зимней паникой». Запасы топлива в хранилищах ЕС на треть ниже нормы для этого времени года.

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