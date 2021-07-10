Джем, конфитюр и варенье: готовим сладкое лакомство с малиной на зиму

Наступает горячая пора домашних заготовок, которые лучше всего начать с приготовления варенья. Для этого лакомства отлично подойдет малина! Если классический вариант вам хорошо известен, предлагаем добавить к проверенному немного пикантности.
Наступает горячая пора домашних заготовок, которые лучше всего начать с приготовления варенья. Для этого лакомства отлично подойдет малина! Если классический вариант вам хорошо известен, предлагаем добавить к проверенному немного пикантности.
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