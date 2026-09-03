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Тульские новости

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ПВО сбили 14 целей над Тульской областью

ПВО сбили 14 целей над Тульской областью

Ночью ПВО отразили атаку, уничтожив 14 целей.Итоги тревожной ночи 3 сентября подвел утром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

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