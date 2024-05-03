Врач рассказала об опасности шашлыка

Майские праздники традиционно считаются временем пикников на природе и жарки шашлыков. Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Губанова 3 мая рассказала «Известиям», сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья и что делать, если переел мяса.